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Названы три эффективных способа похудеть во сне

Эксперты назвали секрет похудения во сне при выполнении простых условий. Портал IndiaTimes опубликовал советы, собранные по итогам анализа серии исследований по данной теме.

При наличии избыточного веса эксперты советуют соблюдать правильную диету, отказываясь от нездоровой пищи и следить за потреблением калорий. Однако не все люди понимают важность достаточного количества сна, когда дело доходит до того, чтобы сбросить лишние килограммы. Чтобы способствовать похудению во время ночного отдыха, следует придерживаться нескольких советов, например, выключать телефон. Перед сном нужно отказаться от яркого искусственного света, чтобы способствовать правильному засыпанию. Многочисленные исследования доказали, что воздействие синего света прямо перед сном нарушает выработку мелатонина. Согласно результатам эксперимента, проведенного Северо-западным университетом в Чикаго, затруднение производства данного гормона может привести к увеличению голода и нарушению обмена веществ.

Сон в темноте улучшает метаболизм, а также способствует здоровому сну. Значительно улучшает общее качество сна отсутствие одежды, что позволяет организму беспрепятственно контролировать температуру. Научно доказано, что недостаточный сон связан с ожирением и у мужчин, и женщин.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:19

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