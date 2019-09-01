Максим Галкин станцевал с Лаймой Вайкуле на глазах у Пугачевой
Максим Галкин показал новое видео с участием Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. В кадрах, появившихся в Instagram, можно видеть, как знаменитости весело отдыхают в ресторане.
Известный российский шоумен Максим Галкин поддерживает тесную связь со своими фанатами. На его страницу в Instagram подписано более 6,3 миллиона человек, которые с удовольствием наблюдают за жизнью и творчеством именитого пародиста и его семьи. Новый ролик Галкина был посвящен отдыху Пугачевой и Вайкуле, которые на протяжении многих лет являются закадычными подругами.
На видео можно видеть, как Максим Галкин зажигательно танцует с Вайкуле на глазах у своей супруги. Очевидно, что вся компания настроена на позитив и весело дурачится на камеру.
Известный российский шоумен Максим Галкин поддерживает тесную связь со своими фанатами. На его страницу в Instagram подписано более 6,3 миллиона человек, которые с удовольствием наблюдают за жизнью и творчеством именитого пародиста и его семьи. Новый ролик Галкина был посвящен отдыху Пугачевой и Вайкуле, которые на протяжении многих лет являются закадычными подругами.
На видео можно видеть, как Максим Галкин зажигательно танцует с Вайкуле на глазах у своей супруги. Очевидно, что вся компания настроена на позитив и весело дурачится на камеру.