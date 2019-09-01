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Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из строя

Эксперты решили рассказать, почему двигатели на новых автомобилях быстро ломаются. Стоит отметить, что 1,2-литровые моторы, которые раньше устанавливались непосредственно на мотоциклы, сегодня можно увидеть на автомобилях.

Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из строя

Уменьшая двигатель, производители авто пытаются добиться удешевления производства, позволяя силовой установке вложиться в стандарты экологии, радуя клиентов уменьшенным расходом горючего. Однако платой за всё это является недолговечность мотора. Процесс даунсайзинга подразумевает снижение объема рабочей камеры силового агрегата, а также увеличение его мощности. Зачастую это осуществляется с помощью форсирования. Такие установки в настоящее время используются даже в больших кроссоверах.

Такого рода моторы при небольшом объеме обладают высоким уровнем мощности. Такие двигатели в случае небольшой скорости, а также холостого хода потребляют горючее на уровне мотоцикла. При увеличении скорости уровень сжигания топлива сопоставим со спортивными авто. Однако такого рода двигатель служит намного меньше.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:27

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