Специалисты рассказали, почему двигатели на новых авто быстро выходят из строя





Уменьшая двигатель, производители авто пытаются добиться удешевления производства, позволяя силовой установке вложиться в стандарты экологии, радуя клиентов уменьшенным расходом горючего. Однако платой за всё это является недолговечность мотора. Процесс даунсайзинга подразумевает снижение объема рабочей камеры силового агрегата, а также увеличение его мощности. Зачастую это осуществляется с помощью форсирования. Такие установки в настоящее время используются даже в больших кроссоверах.Такого рода моторы при небольшом объеме обладают высоким уровнем мощности. Такие двигатели в случае небольшой скорости, а также холостого хода потребляют горючее на уровне мотоцикла. При увеличении скорости уровень сжигания топлива сопоставим со спортивными авто. Однако такого рода двигатель служит намного меньше.