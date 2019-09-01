Российский транспортный Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами испугал американцев





Ранее считалось, что нести на себе и применять гиперзвуковые ракеты могут только специализированные боевые самолеты, но все оказалось не так. В рамках «МАКС-2019» российские конструкторы предложили необычный проект воздушной лаборатории для тестирования подобного вооружения, базирующийся на военно-транспортном самолете Ил-76. Он не только сможет выпускать такие ракеты, но и получит возможность проводить разнообразные испытания и собирать необходимые данные.Зрители, присутствовавшие на презентации проекта Ил-76 с гиперзвуковым вооружением, были буквально шокированы. Также представители Летно-испытательного института имени Громова отметили, что кроме этого они планируют разработать военный самолет, замаскированный под гражданский. На нем установят гиперзвуковые ракеты, наличие которых невозможно будет установить до момента их применения. Это позволит российским ВКС застать врасплох любого противника.Перспектива оборудования Ил-76 гиперзвуковыми ракетами сильно испугала американец и их аналитиков. Они уверены, что появление такого вооружения изменит весь мировой баланс сил.