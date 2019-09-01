Алла Пугачева восхитилась стильным образом Кристины Орбакайте для новой фотосессии

Кристина Орбакайте опубликовала новое фото в Instagram, где запечатлен процесс фотосессии. Артистка широко улыбается и держит в руках лак для волос, который подходит в тон к ее костюму. Звезда облачена в нежно-розовый пиджак, обтягивающий топ с высоким воротником и расклешенные брюки. Волосы Орбакайте слегка завиты, а в подписи к снимку артистка заметила, что главное — это когда все цвета совпадают.В комментариях высказалась звездная мать Орбакайте Алла Пугачева, которая назвала свою дочь “красоткой”. Под снимком также отметились Анита Цой, Игорь Гуляев и множество поклонников.