«Мой учитель»: Валерия до сих пор не может поверить в смерть Иосифа Кобзона

30 августа 2018 года из жизни ушел Иосиф Кобзон. Новость о смерти прославленного исполнителя стала шоком для всей страны, многие звезды отечественного шоу-бизнеса до сих пор не могут поверить в случившееся. К ним относится и Валерия, решившая почтить память артиста в первую годовщину его смерти. В Instagram знаменитость разместила совместный снимок с певцом и Полиной Гагариной.Валерия отметила, что это был последний «Новогодний огонек» для Иосифа Кобзона, ставшего олицетворением всей советской и российской эстрады. Певица призналась, что считает артиста своим учителем и профессиональным маяком, поэтому до сих пор не может поверить, что новости о его смерти правдивы. Супруга Иосифа Пригожина предпочитает считать, что прославленный исполнитель просто отправился в долгий гастрольный тур и скоро из него вернется. В завершении она предположила подписчикам оценить вклад артиста в российскую культуру.Поклонники Валерии присоединились к ее соболезнованиям и отметили, что влияние Иосифа Кобзона невозможно оценить, ведь он был наставников и советником для огромного числа исполнителей.