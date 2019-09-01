Сергей Светлаков посетовал на снижение доходов своего ресторана в Екатеринбурге

Оказалось, что ресторан продюсера канала СТС Сергей Светлакова перестал приносить солидную прибыль. Как передает Teleprogramma, открытое несколько лет назад заведение перестало пользоваться спросом, но телеведущий не видит в этом проблемы. Светлаков уверен, что летом все заведения Екатеринбурга страдают от нехватки клиентов, поскольку состоятельные жители города уезжают на отдых. Причиной уменьшения прибыли он также считает решение клиентов экономить на посещении развлекательных заведений.Светлаков отметил, что его заведение напоминает ему формат выходного дня, но он уверен, что осенью и зимой ситуация изменится. Юморист признался, что и не планировал иметь солидный доход на ресторанном бизнесе, поэтому считает заведение в Екатеринбурге своим хобби.