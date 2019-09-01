Новый флагман OnePlus 8 получит крупную круглую камеру от Huawei Mate 30 Pro
Компания OnePlus уже давно готовит свой очередной флагман OnePlus 8. Сообщается, что новинка получит крупную круглую камеру вместо тройной, считается, что аналогичный кристалл используется в смартфоне конкурента – Huawei Mate 30 Pro.
В Сети появилась новая информация, проливающая свет на дизайн будущей новинки. Флагман предыдущего поколения OnePlus 7 имел тройную основную камеру, расположенную вертикально посередине задней панели, но для своего нового устройства компании готовит другой дизайн. Модель получит крупный круглый кристалл. Сейчас непонятно, сколько датчиков находится внутри него, но эксперты считают, что бренд не пойдет на сокращения количества, поэтому их должно быть не меньше 3.
Изначально эта информация появилась еще в конце 2018 году, однако тогда было сложно сказать, какой конкретно телефон OnePlus показан на изображении, и является ли он рабочим вариантном, а не прототипом. С тех пор прошло уже достаточно времени, и эксперты отмечают, что на снимках показан именно флагман OnePlus 8. Примечательно, что с тех пор похожая крупная круглая камера была замечена у конкурента, речь про Huawei Mate 30 Pro.
Все это говорит о том, что дизайн флагмана OnePlus 8, показанный в декабре 2018 года, соответствует действительности. Когда стоит ждать выхода данного смартфона пока не понятно, но эксперты считают, что скоро в Сеть начнут поступать и другие подробности этой новинки.
В Сети появилась новая информация, проливающая свет на дизайн будущей новинки. Флагман предыдущего поколения OnePlus 7 имел тройную основную камеру, расположенную вертикально посередине задней панели, но для своего нового устройства компании готовит другой дизайн. Модель получит крупный круглый кристалл. Сейчас непонятно, сколько датчиков находится внутри него, но эксперты считают, что бренд не пойдет на сокращения количества, поэтому их должно быть не меньше 3.
Изначально эта информация появилась еще в конце 2018 году, однако тогда было сложно сказать, какой конкретно телефон OnePlus показан на изображении, и является ли он рабочим вариантном, а не прототипом. С тех пор прошло уже достаточно времени, и эксперты отмечают, что на снимках показан именно флагман OnePlus 8. Примечательно, что с тех пор похожая крупная круглая камера была замечена у конкурента, речь про Huawei Mate 30 Pro.
Все это говорит о том, что дизайн флагмана OnePlus 8, показанный в декабре 2018 года, соответствует действительности. Когда стоит ждать выхода данного смартфона пока не понятно, но эксперты считают, что скоро в Сеть начнут поступать и другие подробности этой новинки.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:31