АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA показало невероятный вид на ураган…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Озвучены главные преимущества Android в сравнении с iOS

Эксперты назвали главные преимущества ОС Android в сравнении с iOS. Оказалось, что разработку Apple можно превзойти, например, благодаря функции Google Maps и закрепленному экрану.
Озвучены главные преимущества Android в сравнении с iOS

Закрепленный экран в одном приложении стал удобной функцией, если нужно предотвратить распространения доступа к другим. В зависимости от модели, она включается по-разному, но в Android 9 доступ к ней открывается в разделе “Безопасность”. Многие пользователи называют разделенный экран своей излюбленной функцией системы, однако не все приложения могут поддерживать такую возможность. Система также превосходит iOS параметрами разработчика, с их помощью можно открыть доступ к изменению широкого спектра опций. В таком режиме, например, позволено настроить флаги, чтобы тестировать новые функции, не вошедшие в итоговую версию.

Гаджеты на Android быстро переключаются к последнему использовавшемуся приложению посредством двойного нажатия навигационной клавиши.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый флагман OnePlus 8 получит крупную круглую камеру от Huawei Mate 30…
Озвучены главные преимущества Android в сравнении с…
София Ротару поздравила Игоря Крутого с 65-летием в студии Андрея…
ТМ-1131 «Мишка» мог стать приемником легендарной…
Новые законы: Стало известно, как изменится жизнь россиян с сентября 2019…
Названы лучшие трехдверные…
Медики назвали дневной сон полезным для…
Никита Джигурда сочинял для Марины Анисиной пророческие…
Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном…
Олег Митяев о жене: «Сначала она стала моей…
Запрет на гаджеты и здоровое питание: Как изменится система образования в России с 1…
Названы сезонные продукты для нормализации артериального…
Анна Седокова сменила три цвета волос ради роли в спектакле…
Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем Эдуардом…
Названы способы существенного снижения расхода бензина в…
National Interest заявляет о неготовности флота США к глобальной войне с…
NASA показало невероятный вид на ураган…
Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в…
Названы три необходимых для новой машины…
«Я сейчас уеду отсюда»: Андрей Малахова записал пародию на Филиппа…
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной…
Стали известны болезненные признаки дефицита…
Лиза Галкина призналась отцу в любви на…
Обнародованы параметры и цены на новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro…
Ирина Алферова впервые за долгое время показалась на…
Юлия Снигирь обрезала волосы и продемонстрировала новую…
Хакеры разместили в интернете обманный файл «25 худших паролей в…
Медики назвали главные признаки…
Ирина Пегова показала стройную фигуру и шикарный…
Компания Volkswagen представит электрокар ID.3 EV на автосалоне во…
Душа человека продолжает жить в квантовой реальности после…
Екатерина Климова обновила гардероб для похода на родительские…
Ученые из США создали математическую модель готово…
Новые открытия ученых подтвердили существование разумной жизни в…
Наташа Королева разочаровала поклонников постаревшим…
Специалисты рассказали, как менялись цены на LADA 4-4 за два…
Microsoft отменил блокировку обновлений для Windows…
Перед смертью Антон Ельчин скрывал серьезную…
Skype получил новые функции для общения…
Жена Александра Реввы провела лето забавным снимком с…
Просмотреть все новости