Озвучены главные преимущества Android в сравнении с iOS





Закрепленный экран в одном приложении стал удобной функцией, если нужно предотвратить распространения доступа к другим. В зависимости от модели, она включается по-разному, но в Android 9 доступ к ней открывается в разделе “Безопасность”. Многие пользователи называют разделенный экран своей излюбленной функцией системы, однако не все приложения могут поддерживать такую возможность. Система также превосходит iOS параметрами разработчика, с их помощью можно открыть доступ к изменению широкого спектра опций. В таком режиме, например, позволено настроить флаги, чтобы тестировать новые функции, не вошедшие в итоговую версию.Гаджеты на Android быстро переключаются к последнему использовавшемуся приложению посредством двойного нажатия навигационной клавиши.