София Ротару поздравила Игоря Крутого с 65-летием в студии Андрея Малахова

Игорь Крутой, который выступал организатором “Новой волны-2019”, смог собрать массу уникальных артистов, в том числе договорился с Софией Ротару. Сразу по окончанию фестиваля он отправился в Москву, где стал главным героем первой серии сезона шоу “Привет, Андрей!”. Программа оказалась посвящена юбилею композитора, который отметил главные моменты “Новой волны”. Выяснилось, что Ротару и Крутой дружат уже около 45 лет, поэтому украинская исполнительница пошла ему навстречу, несмотря на риски из-за положения в ее стране.Во время прямого эфира в студии появилась сама исполнительница, которая поздравила именинника с юбилеем. Ротару назвала коллегу мастером своего дела и замечательным человеком, а также пожелала ему вдохновения, счастья и долголетия. В студии побывали Анна Нетребко с мужем и Ирина Алферова.