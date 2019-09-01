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ТМ-1131 «Мишка» мог стать приемником легендарной «Оки»

Компактный трехдверный хэтчбек ТМ-1131 «Мишка» уже давно забыт, однако в конце 90-х на этот автомобиль возлагали большие надежды. Предполагалось, что он мог стать преемником легендарной «Оки», которую сняли с производства в 2008 году.
ТМ-1131 «Мишка» мог стать приемником легендарной «Оки»

Впервые ТМ-1131 «Мишка» был показан в 1997 году. Создатели позиционировали автомобиль как универсал, хотя все его характеристики говорили о том, что он представляет собой трехдверный хэтчбек. Его главной особенностью был жесткий съемный верх, выполненный по принципу «ландо». Крыша над двумя задними сидениями снималась и превращала автомобиль в отличный вариант для летнего отдыха. В последствии такое решение и стало причиной провала модели.

Под капотом ТМ-1131 «Мишка» находился двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 51 лошадиная сила. Пару ему составляла проверенная 6-ступенчатая «механика». Уже в 2000 году автопроизводитель представил широкую линейку корпусов для модели: хэтчбек, фургон, пикап и даже полноприводный электрокар. Стоимость обычной версии составляла всего 195 тысяч рублей.

Несмотря на то, что ТМ-1131 «Мишка» должен был стать приемником легендарной «Оки», он так и не добрался до серийного производства. Модель подверглась критике из-за спорной конструкции кузова и съемной жесткой крыши. Такое конструкторское решение сделало автомобиль небезопасным и неустойчивым. В итоге от него полностью отказались.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:05

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