Новые законы: Стало известно, как изменится жизнь россиян с сентября 2019 года





С 1 сентябряможно будет через интернет. Для этого двум водителям нужно заполнить форму на сайте Госуслуг. Такая возможность будет доступна при соблюдении некоторых условий: в ДТП участвуют два автомобиля, оба участника аварии согласны, кто является виновником, у обоих есть действующая ОСАГО, а также необходимо, чтобы отсутствовали пострадавшие.Изменения коснутся и культурной сферы жизни россиян. С сентября изменятсяна зрелищные и культурно-массовые мероприятия. Для получения назад полной суммы нужно начать возврат за 10 дней до началась. Если вернуть билет за 5 суток до старта мероприятия, то человек получит половину стоимости. В период от 3 до 5 дней организатор должен вернуть не менее 30% от цены, а если до начала осталось менее 72 часов – то возвращать деньги он больше не обязан.С 1 сентября глава местной администрации поселений сможет, если последнего в этой местности нет. При этом у него будут ограничения, он не сможет заверять: завещания и документы распоряжения объектами недвижимости.Теперь россияне могут проходитьдаже в том случае, если они освобождены от призыва. В таком случае им нужно будет подать соответствующие документы в ближайшую призывную комиссию. Также некоторые служащие получат возможность на досрочное увольнение со службы.Пенсионный фонд России закончит пересчет фиксированной выплаты, выплачиваемой к страховой пенсии или пенсии по инвалидности. Ее размер составит 1333 рублей, и она будет начисляться ежемесячно. Производители, импортеры и другие участники оборота кресло-колясок смогут принять участие в программе их маркировки, пока она будет добровольной. Также корректировки произойдут в порядке начисления страховых выплат. Теперь они будут предоставляться в течение 10 дней с подачи документов.С 15 сентября введут. Для работы с неограниченными суммами придется пройти процедуру идентификации: ввести паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Еще одно изменение в жизни россиян – это то, что собственники смогут бесплатно оформлять излишки земли, выявленные в ходе комплексных кадастровых работ.Также людей заставят регистрировать абсолютно все, имеющие массу от 0,25 до 30 кг. До 27 октября все данные об устройствах нужно будет отправить в Росавиацию, а полученные номера нанести на корпус. То же самое касается беспилотников, изготовленных самостоятельно.С конца сентября все организации, принимающие участие в обороте обуви, будут вынуждены проводитьсвоей продукции. Для нее можно использовать либо ОКПД2 (Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности), либо ТН ВЭД (Товарная номенклатура внеэкономической деятельности Евразийского экономического союза).