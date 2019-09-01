Названы лучшие трехдверные кроссоверы





В списке лучших трехдверных кроссов оказалась и российская разработка - LADA 4x4. Отечественные водители до сих пользуются этим транспортом, который оснащен 1,7-литровым двигателем, пятискоростной коробкой передач и полноприводной системой.Следующий в списке лучших трехдверных паркетников – Toyota RAV4. На данный момент это одна из популярнейших моделей в жанре кроссов, поэтому японский бренд начал выпускать новые кроссоверы, стремясь более укрепить свои позиции в данном сегменте. Трехдверная модификация выпускалась одно время, но компания в итоге решила прекратить ее сборку.Среди лидеров также оказался еще один «японец» - Suzuki Grand Vitara. Кросс очень понравился фанатам поездок по пересеченной местности благодаря оптимальной геометрической составляющей. Клиент может выбрать любую трехдверную машину с разными двигателями: 1,6 литра, 1,9 литра и 2,4 литра.