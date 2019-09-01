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Медики назвали дневной сон полезным для человека

Дневной сон полезен для здоровья человека. Об этом свидетельствуют проведенные медиками наблюдения.

Большим преимуществом сна в дневное время является то, что он помогает лучше запоминать информацию, которую человек получил до обеда. В связи с этим занятия в детсадах и школах советуют проводить до отдыха в 12:00-13:00. Медики объяснили это тем, что с утра и до обеда у людей более активно работает правое полушарие мозга, которое переносит память из краткосрочного отделения в долгосрочную.

Сон днем влияет на уменьшение риска появления сердечных болезней, а любители отдохнуть в данный период суток потом менее раздражительны. Поспавший в светлое время человек становится более активным и бодрым, что положительно воздействует на работоспособность.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:36

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