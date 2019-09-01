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Никита Джигурда сочинял для Марины Анисиной пророческие стихи

Шоумен Никита Джигурда посвятил стихи своей бывшей супруге Марине Анисиной. Как отметил артист на своей странице в сети Instagram, строчки оказались пророческими.

Никита Джигурда в юности часто писал стихи, а недавно на его странице в Instagram было опубликовано произведение, посвященное Марине Анисиной. Актер мечтал о детях от “девы”, отмечая, что он умеет делать только мальчишек, а девочку ему “смастерит” жена. Артист сочинил эти строчки 12 лет назад, отметив, что они оказались пророческими, чему он бесконечно рад. К посту Джигурда прикрепил также фотографии из Греции, где знаменитость отдыхал с семьей. Как известно, в браке Никиты Джигурды с Мариной Анисиной родилось двое детей — сын Мик-Анжель-Кристи Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Джигурда.

Официально брак звезды распался в 2016 году по заявлению Анисиной о неадекватности артиста. Последний недавно заявил о смене имени на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден, отметив, что взял на память также фамилию покойной кумы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:28

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