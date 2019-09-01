Олег Митяев о жене: «Сначала она стала моей любовницей»





Олег Митяев - популярный российский бард. Ему уже 63 года, и ранее артист думал, что на пенсии сможет только отдыхать, но со временем проектов у него только прибавилось. Помогает Митяеву его жена: актриса Марина Есипенко, с которой он познакомился, когда был женат на другой. Композитор признался, что тогда она стала его любовницей, так как тоже состояла в отношениях. Неоднократно Митяев пытался расстаться с актрисой, но в итоге они все равно остались вместе.У барда не раз происходили творческие скандалы с другими музыкантами. Например, Михаил Шуфутинский одно время без разрешения исполнял композиции Олега Митяева. Он смог найти решение этой проблемы, после чего шансонье получил специальный документ, в котором указывалось, что конфликт исчерпан.