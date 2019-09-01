АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA показало невероятный вид на ураган…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном боди

Старшая внучка Михаила Боярского Екатерина Боярская порадовала своих поклонников откровенными фото. Снимки в прозрачном боди и черном нижнем белье 20-летняя дочь Сергея Боярского опубликовала в Instagram.
Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном боди

Екатерина Боярская активно ведет свои социальные сети и регулярно радует поклонников обновлениями. Среди них часто встречаются и откровенные снимки. В этот раз внучка Михаила Боярского приняла участие в черно-белой фотосессии. Для нее знаменитость выбрала прозрачное боди и черное нижнее белье, одетое под ним. Образ дополняют лакированные туфли.

Поклонники 20-летней Екатерины Боярской были восхищены подобными снимками и заявили, что знаменитость выглядит потрясающе. Они сделали ей множество комплиментов и отметили, что ее родители должны ей гордиться. Среди комментаторов нашлись и негативные. Некоторые подписчики раскритиковали внучку Михаила Боярского за подобные вызывающие фотосессии и заявили, что такие фотографии не должны быть достоянием общественности.

Напомним, Екатерина Боярская является старшей дочерью Сергея Боярского, сына прославленного артиста. Он также воспитывают другую наследницу – 11-летнюю Сашу. Елизавета Боярская, дочь известного актера, порадовала своего отца двумя сыновьями: Андреем и Григорием. Первому 11 лет, а второй в декабре 2019 года будет праздновать свой первый день рождения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый флагман OnePlus 8 получит крупную круглую камеру от Huawei Mate 30…
Озвучены главные преимущества Android в сравнении с…
София Ротару поздравила Игоря Крутого с 65-летием в студии Андрея…
ТМ-1131 «Мишка» мог стать приемником легендарной…
Новые законы: Стало известно, как изменится жизнь россиян с сентября 2019…
Названы лучшие трехдверные…
Медики назвали дневной сон полезным для…
Никита Джигурда сочинял для Марины Анисиной пророческие…
Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном…
Олег Митяев о жене: «Сначала она стала моей…
Запрет на гаджеты и здоровое питание: Как изменится система образования в России с 1…
Названы сезонные продукты для нормализации артериального…
Анна Седокова сменила три цвета волос ради роли в спектакле…
Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем Эдуардом…
Названы способы существенного снижения расхода бензина в…
National Interest заявляет о неготовности флота США к глобальной войне с…
NASA показало невероятный вид на ураган…
Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в…
Названы три необходимых для новой машины…
«Я сейчас уеду отсюда»: Андрей Малахова записал пародию на Филиппа…
Блокировка белка CDK7 поможет вылечить рак предстательной…
Стали известны болезненные признаки дефицита…
Лиза Галкина призналась отцу в любви на…
Обнародованы параметры и цены на новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro…
Ирина Алферова впервые за долгое время показалась на…
Юлия Снигирь обрезала волосы и продемонстрировала новую…
Хакеры разместили в интернете обманный файл «25 худших паролей в…
Медики назвали главные признаки…
Ирина Пегова показала стройную фигуру и шикарный…
Компания Volkswagen представит электрокар ID.3 EV на автосалоне во…
Душа человека продолжает жить в квантовой реальности после…
Екатерина Климова обновила гардероб для похода на родительские…
Ученые из США создали математическую модель готово…
Новые открытия ученых подтвердили существование разумной жизни в…
Наташа Королева разочаровала поклонников постаревшим…
Специалисты рассказали, как менялись цены на LADA 4-4 за два…
Microsoft отменил блокировку обновлений для Windows…
Перед смертью Антон Ельчин скрывал серьезную…
Skype получил новые функции для общения…
Жена Александра Реввы провела лето забавным снимком с…
Просмотреть все новости