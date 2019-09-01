Екатерина Боярская опубликовала откровенные снимки в прозрачном боди

Екатерина Боярская активно ведет свои социальные сети и регулярно радует поклонников обновлениями. Среди них часто встречаются и откровенные снимки. В этот раз внучка Михаила Боярского приняла участие в черно-белой фотосессии. Для нее знаменитость выбрала прозрачное боди и черное нижнее белье, одетое под ним. Образ дополняют лакированные туфли.Поклонники 20-летней Екатерины Боярской были восхищены подобными снимками и заявили, что знаменитость выглядит потрясающе. Они сделали ей множество комплиментов и отметили, что ее родители должны ей гордиться. Среди комментаторов нашлись и негативные. Некоторые подписчики раскритиковали внучку Михаила Боярского за подобные вызывающие фотосессии и заявили, что такие фотографии не должны быть достоянием общественности.Напомним, Екатерина Боярская является старшей дочерью Сергея Боярского, сына прославленного артиста. Он также воспитывают другую наследницу – 11-летнюю Сашу. Елизавета Боярская, дочь известного актера, порадовала своего отца двумя сыновьями: Андреем и Григорием. Первому 11 лет, а второй в декабре 2019 года будет праздновать свой первый день рождения.