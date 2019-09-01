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Запрет на гаджеты и здоровое питание: Как изменится система образования в России с 1 сентября

В новом учебном году российские школьники смогут учиться по новым предметам и с обновленным меню в столовых, а также будут соблюдать запреты, которых раньше не было. Эксперты нашли несколько главных изменений, которые введены в систему образования страны с 1 сентября.

Рекомендуется ограничивать использование мобильных телефонов в школах, однако конкретного правила нет. Считается, что преподаватели будут согласовывать свои действия с родителями, а детей могут попросить сдавать свои гаджеты на время учебного процесса. При этом в большинстве заведений не предусмотрены условия хранения такой техники, а семьи боятся потерять с детьми контакт на все время их пребывания в школе. Временно вопрос решают администрации конкретных учебных заведений.

Министерство вводит новые правила питания учеников в стенах учебных заведений, пытаясь оздоровить меню. В частности, пирожные и торты оказались под запретом, а количество блюд из птицы, рыбы и мяса увеличился. Было решено исключить кетчуп и горчицу, а соль будут использовать исключительно йодированную. Также на переменах школьникам нельзя будет приносить с собой приобретенный на переменах фастфуд.

В связи с цифровизацией треть школьных учебников прошли экспертизу Российской академии образования и вскоре ими будут пользоваться в электронном виде. Кроме того, в Москве будут внедрены системы распознавания лиц, которые заменят турникеты. При успешной работе камеры установят во всех российских школах. Также для детей 9-14 лет станут доступными лекции по защите персональных данных в интернете.

В расписание некоторых школ будут включены языки народов России, но посещение станет добровольным. Еще недавно изучение башкирского, чувашского и татарского было обязательным, но теперь это станут решать родители. Помимо языков, была изменена система культурного воспитания, в частности, школьники должны будут посещать музеи и выставки, а также смотреть фильмы и спектакли.

Шахматы станут обязательным предметом, что было утверждено после успешного эксперимента в школах Ханты-Мансийска. Ученики младших классов будут таким образом развивать логическое мышление, преуспеют в математике и повысят общий уровень интеллекта. Предполагается, что школьники будут не просто посещать факультативы по шахматам, но также смогут учиться по учебникам.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:10

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