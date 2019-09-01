Названы сезонные продукты для нормализации артериального давления





Одним из таких продуктов является черная смородина. В ягоде содержатся многочисленные полезные элементы, которые тонизируют кровеносные сосуды, снижают их жесткость. Особенно полезно варенье из черной смородины. Окажется полезным для нормализации давления и крыжовник с немалым содержанием антиоксидантов, благоприятно влияющих на функцию эндотелия.В яблоках достаточно биофлавоноидов и витамина C, способствующего увеличению сосудов, из-за чего после уменьшается риск появления тромбов. Виноград тоже полезен для гипертоников в связи с наличием вещества ресвератрола. Этот элемент омолаживает сосуды и сокращает уровень «негативного» холестерина в крови.