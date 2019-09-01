Анна Седокова сменила три цвета волос ради роли в спектакле «Фальш»
Певица Анна Седокова решила попробовать себя в новом амплуа – она сыграла в спектакле. Ради роли в нем знаменитость сменила три цвета волос и порадовала зрителей разными нарядами. Как призналась артистка, она сильно волновалась.
Анна Седокова сыграла главную роль в спектакле для взрослых «Фальш», рейтинг был 18+. Его сыграли в последние дни лета в Театре на Таганке, но постановка не входит в репертуар заведения, так как сезон сейчас закрыт. В это время площадка лишь сдается в аренду всем желающим. Именно таким образом исполнительнице удалось выступить на этой прославленной сцене.
Как признается Анна Седокова, она не считает себя актрисой, поэтому перед спектаклем очень нервничала и сомневалась в своих силах. Такой опыт, признается певица, позволил ей понять, как она любит основную профессию. Волнения добавляла и не простая роль. За время выступления знаменитость сменила три цвета волос, она была брюнеткой, блондинкой и даже имела ярко-красную прическу. Также исполнительница главной роли в постановке «Фальш» примеряла множество костюмов и была вынуждена выучить 50 страниц текста.
Зрители спектакля назвали его неоднозначным. Одни посетители готовы посмотреть его второй раз, другие же назвали постановку «студенческой» и заявили, что сожалеют о потраченном времени. Также сообщается, что все желающие смогут увидеть «Фальш» уже в сентябре, даты будут объявлены позже.
Анна Седокова сыграла главную роль в спектакле для взрослых «Фальш», рейтинг был 18+. Его сыграли в последние дни лета в Театре на Таганке, но постановка не входит в репертуар заведения, так как сезон сейчас закрыт. В это время площадка лишь сдается в аренду всем желающим. Именно таким образом исполнительнице удалось выступить на этой прославленной сцене.
Как признается Анна Седокова, она не считает себя актрисой, поэтому перед спектаклем очень нервничала и сомневалась в своих силах. Такой опыт, признается певица, позволил ей понять, как она любит основную профессию. Волнения добавляла и не простая роль. За время выступления знаменитость сменила три цвета волос, она была брюнеткой, блондинкой и даже имела ярко-красную прическу. Также исполнительница главной роли в постановке «Фальш» примеряла множество костюмов и была вынуждена выучить 50 страниц текста.
Зрители спектакля назвали его неоднозначным. Одни посетители готовы посмотреть его второй раз, другие же назвали постановку «студенческой» и заявили, что сожалеют о потраченном времени. Также сообщается, что все желающие смогут увидеть «Фальш» уже в сентябре, даты будут объявлены позже.