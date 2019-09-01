Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем Эдуардом Субочем

В своем Instagram-аккаунте 47-летняя Алена Бабенко разместила совместное селфи с мужем, сопроводив пост эмодзи в виде сердца. Поклонники назвали кадр редким, поскольку звезда нечасто делиться личными фото и почти никогда не признается в любви своему мужу публично. В комментариях фолловеры заметили, что знаменитость выглядит моложе своих лет, отметив, что ей невероятно идет новая стрижка. В 2015 году Алена Бабенко стала бабушкой, а ее внук проявляет творческие интересы, однако звезда намерена в будущем отговаривать его от профессии артиста.Как передает издание “7 Дней”, в 2019 году актриса с мужем отпраздновали жестяную свадьбу, а до официального брака пара состояла в отношениях еще три года. В недавнем интервью Бабенко рассказывала о ссоре перед торжеством, которая едва не привела к разрыву, но паре удалось прийти к взаимопониманию.