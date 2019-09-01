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Названы способы существенного снижения расхода бензина в автомобиле

Водители рассказали, как можно существенно снизить расход топлива. Новые рекомендации помогут в два раза сэкономить горючее в баке автомобиля.

Одной из причин большой траты горючего является поломка бензонасоса. Если машина дергается при разгоне, то топливо плохо распыляется форсунками. По мнению знатоков, в данном случае нет нужного давления в топливной системе.

Увеличивается расход горючего и при уменьшении мощности мотора. Причина может скрываться в неисправности бензонасоса. Может помочь замена силового агрегата, благодаря чему разгон будет осуществляться плавнее и быстрее. Траты на бензин снизятся на 10%, а еще на 25% после чистки форсунок. При поломке датчика массового расхода воздуха требуется его замена. Это даст возможность сократить расход топлива на 10%.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30

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