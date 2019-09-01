National Interest заявляет о неготовности флота США к глобальной войне с Китаем
Издание National Interest рассказало о неготовности американского флота к глобальной войне. В случае военных столкновений между США и Китаем на море у первой могут возникнуть серьезные проблемы с системой поставов из-за необычного подхода к ее формированию.
Американский ВМФ до сих пор превосходит своих основных противников по ударной мощи, но у него есть один серьезный недостаток. Морские силы Китая и России развиваются равномерно – появление боевых кораблей подкрепляется вводом в эксплуатацию судов поддержки и снабжения, но у США все иначе. После развала СССР американцы сделали акцент именно на ударной мощи и военном присутствии во всех океанах, а другие вопросы решались за счет множества баз и портов, находящихся в разных странах мира.
Таким образом флот США больше не нуждался в кораблях поддержки и снабжения, способных доставить необходимое оборудование, ресурсы и снаряды для боевых соединений. В мирное время и при наличии военной и экономической гегемонии Вашингтона такая стратегия работала, но сейчас все изменилось.
Именно поэтому эксперты заявляют о неготовности флота США к глобальной войне с Китаем. Военные КНР смогут легко вывести из строя ближайшие американские сухопутные базы, поэтому Вашингтону придется полагаться на малочисленные и устаревшие корабли поддержки и снабжения, которые также не сложно уничтожить, сообщает издание «Слово и Дело».
Американский ВМФ до сих пор превосходит своих основных противников по ударной мощи, но у него есть один серьезный недостаток. Морские силы Китая и России развиваются равномерно – появление боевых кораблей подкрепляется вводом в эксплуатацию судов поддержки и снабжения, но у США все иначе. После развала СССР американцы сделали акцент именно на ударной мощи и военном присутствии во всех океанах, а другие вопросы решались за счет множества баз и портов, находящихся в разных странах мира.
Таким образом флот США больше не нуждался в кораблях поддержки и снабжения, способных доставить необходимое оборудование, ресурсы и снаряды для боевых соединений. В мирное время и при наличии военной и экономической гегемонии Вашингтона такая стратегия работала, но сейчас все изменилось.
Именно поэтому эксперты заявляют о неготовности флота США к глобальной войне с Китаем. Военные КНР смогут легко вывести из строя ближайшие американские сухопутные базы, поэтому Вашингтону придется полагаться на малочисленные и устаревшие корабли поддержки и снабжения, которые также не сложно уничтожить, сообщает издание «Слово и Дело».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:23