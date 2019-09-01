Названы три необходимых для новой машины аксессуара





Большинство современных автомобилей уже оснащены подобными системами, однако очень часто они мало эффективны. Надежную защиту можно найти только на специальных гоночных и внедорожных версиях дорогих моделей, поэтому владельцу обычного авто следует заняться этим вопросом самостоятельно. Эти каркасы бывают из пластика, стали и композитных материалов. Последние самые надежные, но их цена составляет 100-150 долларов. Еще один минус защиты картера двигателя – незначительное снижение клиренса.Дополнительная радиаторная решетка позволит предотвратить попадание в авто мелких камней, песка и других объектов. Сейчас автопроизводители очень часто в первую очередь стараются сделать эту часть машины красивой, а лишь потом практичной. При этом дополнительная радиаторная решетка создает некоторые проблемы для свободной циркуляции воздуха, поэтому по данному вопросу нужно консолидироваться со специалистом.Последний аксессуар, отмеченный экспертами – это защита колесных арок. Она не только позволит предотвратить попадание в корпус автомобиля мусора, но и приведет к снижению шума в салоне во время езды.