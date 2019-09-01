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Названы три необходимых для новой машины аксессуара

Эксперты назвали три аксессуара, необходимых для новой машины. Они позволят продлить срок эксплуатации многих систем транспортного средства и приведут к тому, что владельцу придется реже посещать ремонтные сервисы. Первый аксессуар, отмечают эксперты – это защита картера двигателя.
Названы три необходимых для новой машины аксессуара

Большинство современных автомобилей уже оснащены подобными системами, однако очень часто они мало эффективны. Надежную защиту можно найти только на специальных гоночных и внедорожных версиях дорогих моделей, поэтому владельцу обычного авто следует заняться этим вопросом самостоятельно. Эти каркасы бывают из пластика, стали и композитных материалов. Последние самые надежные, но их цена составляет 100-150 долларов. Еще один минус защиты картера двигателя – незначительное снижение клиренса.

Дополнительная радиаторная решетка позволит предотвратить попадание в авто мелких камней, песка и других объектов. Сейчас автопроизводители очень часто в первую очередь стараются сделать эту часть машины красивой, а лишь потом практичной. При этом дополнительная радиаторная решетка создает некоторые проблемы для свободной циркуляции воздуха, поэтому по данному вопросу нужно консолидироваться со специалистом.

Последний аксессуар, отмеченный экспертами – это защита колесных арок. Она не только позволит предотвратить попадание в корпус автомобиля мусора, но и приведет к снижению шума в салоне во время езды.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:03

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