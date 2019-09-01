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Стали известны болезненные признаки дефицита Омега-3

Ученые назвали болезненные признаки дефицита в организме полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Также стала известна диета с высоким содержанием данного микроэлемента, которая поможет снизить симптомы недуга на 50%.

Исследования показывают, что скованность в суставах и отеки могут быть косвенными признаками дефицита омега-3. Это может способствовать развитию артрита, так как ученые считают, что существует связь между нехваткой Омега-3 и недостатком питательных веществ в рационе. Исследователи предполагают, что особая диета может уменьшить симптомы болезни. В частности, в рацион следует добавить рыбий жир и масло льна. Медики отмечают, что в стареющем населении остеоартроз будет одной из основных причин инвалидности. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, к 2040 году 26% взрослых американцев в возрасте 18 лет и старше будут иметь диагностированный артрит. Хотя до сих пор нет эффективных лекарств для лечения, рыбий жир может быть одним из лучших естественных средств.

Профессор Джон Тарлтон объяснил, что классические ранние признаки состояния, такие как деградация коллагена в хряще и потеря молекул, которые придают ему амортизирующие свойства, были снижены с помощью Омега-3. Также данный микроэлемент положительно повлиял на биохимию заболевания и смог замедлить его развитие. Современные диеты содержат в 30 раз больше Омега-6, чем Омега-3, что может привести к воспалительным расстройствам, таким как колит, болезни сердца, остеопороз, рак, ревматоидный артрит и остеоартрит, как передает PsyBlog.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:47

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