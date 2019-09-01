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«Я сейчас уеду отсюда»: Андрей Малахова записал пародию на Филиппа Киркорова

Известный российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на конфликт Филиппа Киркорова и организаторов «Новой волны». Знаменитость записал пародию на эту ситуацию, в ней он громко заявил: «Я сейчас развернусь и уеду отсюда».
«Я сейчас уеду отсюда»: Андрей Малахова записал пародию на Филиппа Киркорова

Именно таким образом Андрей Малахов решил отреагировать на скандал, разгоревшийся между Филиппом Киркоровым и организаторами «Новой волны», случившийся во время репетиции поп-короля. Видео конфликта попало в Сеть и вызвало немалый резонанс. Эту тему не мог обойти стороной и ведущий программы «Привет, Андрей!». В Instagram он выложил короткое видео, имеющее водяной знак «Exclusive». На нем звезда кричит на съемочную команду и удивляется их непрофессионализму. Знаменитость не понимает, почему на площадке нет ни камер, ни операторов. В итоге он заявляет: «Я сейчас развернусь и уеду отсюда».

Поклонники Андрея Малахова неоднозначно отреагировали на пародию Филиппа Киркорова. Многие из них считают, что она смешная, но некорректная по отношению к артисту. Другие же не увидели в этом видео ничего плохо и заявили, что поп-король не будет держать зла на ведущего.

Напомним, Филипп Киркоров был недоволен уровнем организации «Новой волны». Артист не понимал, почему он не может нормально провести репетицию своего выступления, ведь это уже давно является обычной практикой на всех мероприятиях.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:52

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