Обнародованы параметры и цены на новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max





В 2019 году американский IT-гигант презентует три новых мобильных устройства, самым дешевым из которых станет iPhone 11. Этот аппарат получит LCD-дисплей на 6,1 дюйма, процессор A13, 6/64 Гб памяти, аккумулятор 3110 мАч, Face ID, двойную камеру на 12 Мп. Продавать эту модификацию будут за 750 долларов.Версия 11 Pro оснащена 5,8-дюймовым экраном OLED, чипом A13, 6 Гб памяти, тройной камерой и батареей на 3190 мАч. Цена этого смартфона составит 1000 долларов. Топ-гаджет iPhone 11 Pro Max выйдет на рынок с OLED-дисплеем на 6,5 дюйма, аккумулятором на 3500 мАч, Face ID, 6 Гб оперативной и 128/2500/512 Гб собственной памяти. Также предполагается наличие в устройстве опции быстрой зарядки и технологией Lightning. Стоимость этой новинки - 1100 долларов.