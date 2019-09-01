Лиза Галкина призналась отцу в любви на французском

На архивном видео запечатлено, как Лиза Галкина учит французский язык вместе с учителем. Несмотря на свой юный возраст дочь Примадонны свободно общается с репетитором на иностранном языке и каллиграфично выводит слова. На кадрах показан урок письма, на котором преподаватель решил снять видео для отца. В какой-то момент Лиза Галкина решила, что у нее плохо получилось написать букву, но учитель ее успокоил. На видео заметно, как репетитор хвалит ребенка.В конце видео Лиза Галкина смотрит в камеру и по-французски признается Максиму Галкину в любви, сказав, что у нее замечательный отец. Поклонники сочли эту запись невероятно трогательной.