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Ирина Алферова впервые за долгое время показалась на публике

Известная советская и российская актриса Ирина Алферова уже долгое время не показывалась на публике. Впервые за последние годы артистка пришла на телевидение, она приняла участие в программе «Привет, Андрей!», посвященной 65-летнему юбилею Игоря Крутого.
Ирина Алферова впервые за долгое время показалась на публике

Ирина Алферова несколько раз отказывалась от приглашений Андрея Малахова и других телеведущих, однако в этот раз решила сделать исключение, ведь повод был достойный. 29 июля Игорь Крутой отпраздновал свое 65-летние в кругу друзей и близких на турецком курорте, а в конце августа отыграл юбилейный концерт на «Новой волне». После этого он согласился принять участие в специальном выпуске программы «Привет, Андрей». В студии собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Николая Баскова, Филиппа Киркорова и многих других.

Среди них оказалась и Ирина Алферова, сыгравшая роли в клипах Александра Серова и Игоря Крутого. Актриса отмела, что работа над этими музыкальными видео была для нее незабываемой. Она вспомнила, как Александр Серов приехал забирать ее на прослушивание песни на своем Mercedes, тогда он был единственным человеком в Москве, имевшим подобный автомобиль.

Ирина Алферова призналась, что тогда она встретила бывшего мужа Александра Абдулова. Тот оказался поблизости и не мог завести свой «Москвич». Садясь в Mercedes Александра Серова, артистка подумала: «Отомщена».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:26

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