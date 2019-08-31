Роман Полански презентовал фильм "Офицер и шпион" на Венецианском кинофестивале





В основе сюжета - реальная история о французском офицере Альфреде Дрейфусе, который ошибочно попал под обвинение в шпионаже в пользу Германии, впоследствии чего был отправлен в заключение на тропическом острове. Лишь коллеги смогли помочь добиться нового рассмотрения дела. Вскоре Дрейфус был выпущен на волю и даже получил повышение по званию. Стоит отметить, что съёмочный процесс проходил в родном городе офицера.В главных ролях фильма - такие личности, как Луи Гаррель, Матье Амальрик, Жан Дюжарден а также Эммануэль Сенье. Сама картина входит в состав фильмов, участвующих в конкурсной программе 76-го кинофестиваля в Венеции, но это ещё не значит, что фильм станет номинантом на победу.