Перед смертью Антон Ельчин скрывал серьезную болезнь





Звезда “Star Trek” Антон Ельчин летом 2016 года по случайному стечению обстоятельств оказался прижат к металлическому забору собственным автомобилем. Машина скатилась по крутому склону, что стало для актера смертельным. По данным Perez Hilton, режиссер Гаррет Прайс сумел выяснить ряд фактов из жизни знаменитости, в том числе о наличии у него хронического недуга. Таковым оказался кистозный фиброз, он передается по наследству, провоцируя повреждение легких, а также пищеварительной системы и прочих органов. Чаще всего пациенты с такой болезнью живут в среднем около 30 лет.После смерти актера на Голливудском кладбище Ельчину установили памятник. На церемонии открытия были замечены многие коллеги покойного, включая Зои Салдану, Дженнифер Лоуренс и других.