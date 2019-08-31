Перед смертью Антон Ельчин скрывал серьезную болезнь
Незадолго до трагической смерти в 2016 году актер Антон Ельчин скрывал от общественности тяжелую болезнь. Сведения о наследственном недуге звезды из России режиссер Гаррет Прайс узнал, когда осуществлял сбор информации для документальной ленты о нем.
Звезда “Star Trek” Антон Ельчин летом 2016 года по случайному стечению обстоятельств оказался прижат к металлическому забору собственным автомобилем. Машина скатилась по крутому склону, что стало для актера смертельным. По данным Perez Hilton, режиссер Гаррет Прайс сумел выяснить ряд фактов из жизни знаменитости, в том числе о наличии у него хронического недуга. Таковым оказался кистозный фиброз, он передается по наследству, провоцируя повреждение легких, а также пищеварительной системы и прочих органов. Чаще всего пациенты с такой болезнью живут в среднем около 30 лет.
После смерти актера на Голливудском кладбище Ельчину установили памятник. На церемонии открытия были замечены многие коллеги покойного, включая Зои Салдану, Дженнифер Лоуренс и других.
Звезда “Star Trek” Антон Ельчин летом 2016 года по случайному стечению обстоятельств оказался прижат к металлическому забору собственным автомобилем. Машина скатилась по крутому склону, что стало для актера смертельным. По данным Perez Hilton, режиссер Гаррет Прайс сумел выяснить ряд фактов из жизни знаменитости, в том числе о наличии у него хронического недуга. Таковым оказался кистозный фиброз, он передается по наследству, провоцируя повреждение легких, а также пищеварительной системы и прочих органов. Чаще всего пациенты с такой болезнью живут в среднем около 30 лет.
После смерти актера на Голливудском кладбище Ельчину установили памятник. На церемонии открытия были замечены многие коллеги покойного, включая Зои Салдану, Дженнифер Лоуренс и других.