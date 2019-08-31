Skype получил новые функции для общения пользователей
Skype получил новые функции для облегчения общения пользователей. В их числе возможность сохранять черновики сообщений.
Новшества будут доступны как в настольной версии Skype, так и в мобильной программе. Благодаря нововведениям пользователи смогут предварительно пересматривать медиаконтент перед отправкой, показывать сразу несколько изображений и сохранять черновики. Стоит упомянуть и разделение окна в настольной версии приложения. Инструмент настроен таким образом, что все контакты можно будет перенести в одно окно, но диалоги при этом останутся во втором окне. Данная опция позволит юзерам не путаться при общении с разными людьми в одно и то же время.
Ныне все подобные мессенджеры все больше становятся многофункциональными структурами с поддержкой видео и голоса, поэтому обновление Skype лишь поспособствует развитию этой программы и возможности конкурировать в данном сегменте.
Прежде стало известно, что Microsoft прослушивает звонки пользователей в Skype благодаря внедренному переводчику. По словам разработчиков, для распознавания речи и развития систем перевода происходит анализ приложения и расшифровка сообщений в автоматическом режиме.
Новшества будут доступны как в настольной версии Skype, так и в мобильной программе. Благодаря нововведениям пользователи смогут предварительно пересматривать медиаконтент перед отправкой, показывать сразу несколько изображений и сохранять черновики. Стоит упомянуть и разделение окна в настольной версии приложения. Инструмент настроен таким образом, что все контакты можно будет перенести в одно окно, но диалоги при этом останутся во втором окне. Данная опция позволит юзерам не путаться при общении с разными людьми в одно и то же время.
Ныне все подобные мессенджеры все больше становятся многофункциональными структурами с поддержкой видео и голоса, поэтому обновление Skype лишь поспособствует развитию этой программы и возможности конкурировать в данном сегменте.
Прежде стало известно, что Microsoft прослушивает звонки пользователей в Skype благодаря внедренному переводчику. По словам разработчиков, для распознавания речи и развития систем перевода происходит анализ приложения и расшифровка сообщений в автоматическом режиме.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30