Эксперты дали советы, как остановить машину, если водитель потерял сознание





Первое правило в таких экстренных ситуациях – действовать нужно быстро. Любая секунда промедления, отмечают эксперты, может стоить здоровья и жизни не только водителю, потерявшему сознание, его пассажирам, но и всем остальным участникам движения. В такой ситуации нужно сразу нажать на аварийную кнопку, она обозначается красным треугольником. Дальнейшие действия зависят от вида коробки передач.Если автомобиль имеет «механику», то нужно совершать следующие шаги. Сначала заглушить двигатель, повернув ключ зажигания против часовой стрелки на одно деление, но не больше. В противном случае руль заклинит, и машиной будет невозможно управлять. Дальше нужно корректировать движение авто до его полной остановки, на самых маленьких скоростях можно воспользоваться стояночным тормозом.В случае, если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, последовательность другая. Поворот ключа в такой ситуации не поможет. Нужно сначала перевести ручник в нейтральное положение, оно обычно обозначается буквой «N». После этого действия аналогичны.Остановив транспортное средство, необходимо сразу оказать водителю первую помощь, параллельно вызвав скорую.