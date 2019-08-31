Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием

Именинник появился на свет, когда Дмитрий Нагиев состоял в браке с Алисой Шер, пара рассталась, когда их ребенку исполнилось 18 лет. Несмотря на развод, Кирилл Нагиев нашел способ сохранить теплые отношения с обоими родителями. Начинающий актер не отрицает, что первые роли в кинематографе получил не без помощи известного отца. Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев. Последний обратился к имениннику со словами о том, что его любимое хобби - это делать вид, что он понимает, чего его взрослый сын в действительности хочет в жизни.На опубликованном кадре наследник актера позирует с оголенным подтянутым торсом, демонстрируя татуировки на теле. Фанаты заметили в комментариях, что начинающий артист унаследовал прекрасную внешность от обоих родителей.