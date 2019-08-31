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«Я возвращаюсь в пустой дом»: Журналистка рассказала о реакции принцессы Дианы на развод

Принцесса Диана была одним из самых любимых членов королевской семьи, но незадолго до ее смерти она была вынуждена пережить развод с принцем Чарльзом. Журналистка рассказала о реакции герцогини на эти события, она сказала ей: «Я возвращаюсь в пустой дом».
«Я возвращаюсь в пустой дом»: Журналистка рассказала о реакции принцессы Дианы на развод

Их встреча состоялось за год до смерти принцессы Дианы. Представитель королевской семьи участвовала в обеде с представителями прессы в Чикаго. Кэти Курик была одной из журналисток, удостоившейся чести попасть на это мероприятие. Ей также очень повезло, потому что ее место за столом оказалось недалеко от принцессы Уэльской.

Журналистка поинтересовалась у представительницы королевской семьи, насколько сильно ей надоели постоянные поездки и встречи с совершенно незнакомыми людьми, которым нужно жать руку и вести с ними беседы. Кэти Курик предположила, что принцесса Диана очень сильно хочет вернуться домой, однако ответ был не такой, как она ожидала. «Я хотела бы, но я возвращаюсь в пустой дом», - сказала бывшая супруга принца Чарльза.

Такой ответ поразил всех собравшихся, а журналистка считает, что эти словам принцессы Дианы и вовсе разбили ей сердце. В тот момент Кэти Курик поняла, почему именно этот член королевской семьи имеет наибольшее уважение и любовь среди обычных людей. Она отметила, что принцесса Уэльская не боялась показаться незащищенной и уязвимой, а это позволяло ей расположить к себе любого человека.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:56

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