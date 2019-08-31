Мини-камеры улучшат качество жизни у людей с сердечной недостаточностью
Ученые нашли способ улучшить качество жизни людям, страдающим от сердечной недостаточности. Для этого они рекомендуют использовать носимые миниатюрные камеры для получения полезных данных о пациентах.
Камеры дают медикам больше нужных данных, чтобы по достоинству оценить жизненный опыт больных сердечной недостаточностью и их проблемы. Научные сотрудники Института физической активности и питания Университета Дикин провели исследование с привлечением 30 респондентов, у которых диагностировали прогрессирующую болезнь. Средний возрастной порог этих людей составлял 73,6 года, а 60% из них были мужчинами.
Медики в ходе опыта прикрепляли камеру к одежде добровольцев на уровне груди. От пациентов требовалось носить 2-см камеры целый день, а снимки они делали каждые полминуты. Позже исследователи распределили кадры по группам: прием медицинских препаратов, употребление пищи, приготовление и физическая активность. Все эти меры дали возможность врачам предоставить людям советы по лечению сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось о создании в КНР местными учеными «умной» футболки, которая может контролировать сердечные сокращения в режиме реального времени. Также вещь умеет высчитывать время средней продолжительности сна. Внешне разработка ничем не отличается от обычной футболки, с одним отличием: в нее вшиты специальные датчики для мониторинга состояния человека.
Камеры дают медикам больше нужных данных, чтобы по достоинству оценить жизненный опыт больных сердечной недостаточностью и их проблемы. Научные сотрудники Института физической активности и питания Университета Дикин провели исследование с привлечением 30 респондентов, у которых диагностировали прогрессирующую болезнь. Средний возрастной порог этих людей составлял 73,6 года, а 60% из них были мужчинами.
Медики в ходе опыта прикрепляли камеру к одежде добровольцев на уровне груди. От пациентов требовалось носить 2-см камеры целый день, а снимки они делали каждые полминуты. Позже исследователи распределили кадры по группам: прием медицинских препаратов, употребление пищи, приготовление и физическая активность. Все эти меры дали возможность врачам предоставить людям советы по лечению сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось о создании в КНР местными учеными «умной» футболки, которая может контролировать сердечные сокращения в режиме реального времени. Также вещь умеет высчитывать время средней продолжительности сна. Внешне разработка ничем не отличается от обычной футболки, с одним отличием: в нее вшиты специальные датчики для мониторинга состояния человека.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:44