Жена Александра Реввы провела лето забавным снимком с дочерьми
Супруга шоумена Александра Реввы показала в Instagram фото последнего дня лета. Артистка заявила, что для ее дочерей снова начинается пора колготок.
Анжелика Ревва показала, какая палитра чувств свойственна ее дочерям перед началом учебного года. Как отметила жена певца, кто-то радуется в последний день лета, а кто-то грустит и уже ждет 31 мая. Большой проблемой ее дочерей артистка считает колготки, с которыми ассоциируется школьная пора. Ранее Анжелика Ревва публиковала семейный кадр, отмечая, насколько быстро пролетело лето. Однако осень звезды тоже ждут и любят, поскольку в это время года у трех членов ее семьи день рождения. Лишь одна дочь родилась весной.
На фото, которое повеселило поклонников, 12-летняя Алиса и 6-летняя Амели распустили свои волосы и надели купальники, но старшая дочь изображает радость, а младшая — грусть.
Анжелика Ревва показала, какая палитра чувств свойственна ее дочерям перед началом учебного года. Как отметила жена певца, кто-то радуется в последний день лета, а кто-то грустит и уже ждет 31 мая. Большой проблемой ее дочерей артистка считает колготки, с которыми ассоциируется школьная пора. Ранее Анжелика Ревва публиковала семейный кадр, отмечая, насколько быстро пролетело лето. Однако осень звезды тоже ждут и любят, поскольку в это время года у трех членов ее семьи день рождения. Лишь одна дочь родилась весной.
На фото, которое повеселило поклонников, 12-летняя Алиса и 6-летняя Амели распустили свои волосы и надели купальники, но старшая дочь изображает радость, а младшая — грусть.