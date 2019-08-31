Жена Александра Реввы провела лето забавным снимком с дочерьми

Анжелика Ревва показала, какая палитра чувств свойственна ее дочерям перед началом учебного года. Как отметила жена певца, кто-то радуется в последний день лета, а кто-то грустит и уже ждет 31 мая. Большой проблемой ее дочерей артистка считает колготки, с которыми ассоциируется школьная пора. Ранее Анжелика Ревва публиковала семейный кадр, отмечая, насколько быстро пролетело лето. Однако осень звезды тоже ждут и любят, поскольку в это время года у трех членов ее семьи день рождения. Лишь одна дочь родилась весной.На фото, которое повеселило поклонников, 12-летняя Алиса и 6-летняя Амели распустили свои волосы и надели купальники, но старшая дочь изображает радость, а младшая — грусть.