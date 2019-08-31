Юлия Высоцская рассказала о новом сезоне своего кулинарного шоу “Сладкое-соленое”

Юлия Высоцкая запечатлена на кадрах в окружении цветов и зеленого газона, отметив, что снимала это обращение в день своего рождения, 16 августа. Артистка решила предстать перед поклонниками нарядной, выбрав асимметричное белое платье в горошек. Как отметила телеведущая, на 31 августа, в субботу, было запланировано открытие нового сезона шоу “Сладкое-соленое”. Сам выпуск артистка снимала тоже 16 августа, отметив, что в тот день ее ждал прекрасный вечер.Как известно, свое 46-летие Юлия Высоцкая отпраздновала будучи в отпуске вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Коллеги артистки сделали ей необычный подарок, запечатлев на видео настоящий флешмоб.