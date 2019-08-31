Ксения Бородина призналась, что подруги из проекта "Дом-2" общались с ней только ради лайков

Звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам, почему она оборвала дружбу с коллегами по реалити-шоу. По словам знаменитости, Алена Водонаева, Маргарита Марсо, Катя Жужа, Оксана Пушика общались с ней только ради популярности и лайков.Все подруги стояли у нее в первом ряду на свадьбе, добавила Ксения Бородина, но сейчас их нет в ее жизни. Телеведущая "Дома-2" добавила, что у нее есть друзья, с которыми они общаются на протяжении 16 лет, встречаются и разговаривают по телефону, но не через соцсети. Показательной дружбы Бородина не хочет, так как она - некорыстный человек, несмотря на сложный характер.