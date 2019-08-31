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Олег Газманов рассказал, как его похитили после выступления в горячей точке

Известный советский и российский артист Олег Газманов уже не первый год находится на сцене, за это время у него было множество необычных концертов, но некоторые из них выделяются. Певец рассказал, как его похитили после выступления в горячей точке в Таджикистане.
Олег Газманов рассказал, как его похитили после выступления в горячей точке

За свою долгую карьеру Олег Газманов успел отыграть концерты в разных подобных местах, среди них авиабаза Хмеймим в Сирии и Донецк. При этом одно выступление в горячей точке артист запомнил на всю жизнь. Все случилось в начале 90-х. Исполнитель отправился с концертом в Таджикистан, где тогда была гражданская война, в ходе которой погибло около 150 тысяч человек.

После выступления за кулисами к Олегу Газманову подошел какой-то офицер. Он пристально смотрел на артиста, но когда открыл рот, певец понял, что мужчина находится на грани нервного срыва. Военный настойчиво попросил артиста проехать с ним, так как «его ждут». Остальные артисты отказались, поэтому ехать нужно ему.

Олег Газманов и офицер сели в автомобиль и отправились в неизвестном направлении. Дорога заняла несколько часов и пролегала через горы. В один момент артист понял, что его фактически похитили. Когда они приехали, то певец поинтересовался: «Где концертный зал?» В ответ он услышал лишь смех. Выступать Олегу Газманову пришлось в бараке, заложенном мешками. Там он даже пережил авианалет. Этот концерт звезда помнит до сих пор.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:27

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