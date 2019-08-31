Располневшая участница проекта "Дом-2" Майя Донцова опровергла слухи о беременности
Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова не скрывает, что в ближайшее время планирует стать матерью. После приема гормональных лекарств супруга Алексея Купина сильно поправилась, однако слухи о беременности она опровергает.
Еще перед свадьбой с Алексеем Купиным Майя Донцова отмечала, что они не будут тянуть с рождением первенца. Девушка долгое время лечилась, так как у нее были серьезные проблемы со здоровьем, а прием гормональных лекарств спровоцировал набор лишнего веса.
После появления последних фотографий располневшей Майи Донцвой поклонники стали поздравлять ее с беременностью, однако звезда реалити-шоу опровергла данную новость. Ребята продолжают работать над тем, чтобы стать счастливыми родителями, но положительного результата пока не получили.
Еще перед свадьбой с Алексеем Купиным Майя Донцова отмечала, что они не будут тянуть с рождением первенца. Девушка долгое время лечилась, так как у нее были серьезные проблемы со здоровьем, а прием гормональных лекарств спровоцировал набор лишнего веса.
После появления последних фотографий располневшей Майи Донцвой поклонники стали поздравлять ее с беременностью, однако звезда реалити-шоу опровергла данную новость. Ребята продолжают работать над тем, чтобы стать счастливыми родителями, но положительного результата пока не получили.