Вышел на рынок портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark Power Bank за 17 долларов
На рынке появился портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark Power Bank. Устройство стоит 17 долларов, а его объем составляет 10 000 мАч.
Бренд Black Shark от компании Xiaomi знаменит, в основном, по игровым смартфонам. Недавно в мире появился гаджет Black Shark 2 Pro. Эта разработка стала первым телефоном фирмы, которая функционирует на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
Black Shark Power Bank способен зарядить до 43% за 30 минут. Портативный аккумулятор обладает одним разъемом USB-C и двумя USB-A. Стоит отметить и наличие переключателя, уменьшающего мощность новинки для подзарядки геймпада и разных аксессуаров. Некоторым неудобством можно назвать дизайн, так как другие схожие модели оказались более эстетичными и утонченными. Текущая стоимость устройства составляет 17 долларов, но в РФ ценник может быть выше.
Бренд Black Shark от компании Xiaomi знаменит, в основном, по игровым смартфонам. Недавно в мире появился гаджет Black Shark 2 Pro. Эта разработка стала первым телефоном фирмы, которая функционирует на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
Black Shark Power Bank способен зарядить до 43% за 30 минут. Портативный аккумулятор обладает одним разъемом USB-C и двумя USB-A. Стоит отметить и наличие переключателя, уменьшающего мощность новинки для подзарядки геймпада и разных аксессуаров. Некоторым неудобством можно назвать дизайн, так как другие схожие модели оказались более эстетичными и утонченными. Текущая стоимость устройства составляет 17 долларов, но в РФ ценник может быть выше.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25