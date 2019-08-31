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Вышел на рынок портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark Power Bank за 17 долларов

На рынке появился портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark Power Bank. Устройство стоит 17 долларов, а его объем составляет 10 000 мАч.

Бренд Black Shark от компании Xiaomi знаменит, в основном, по игровым смартфонам. Недавно в мире появился гаджет Black Shark 2 Pro. Эта разработка стала первым телефоном фирмы, которая функционирует на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Black Shark Power Bank способен зарядить до 43% за 30 минут. Портативный аккумулятор обладает одним разъемом USB-C и двумя USB-A. Стоит отметить и наличие переключателя, уменьшающего мощность новинки для подзарядки геймпада и разных аксессуаров. Некоторым неудобством можно назвать дизайн, так как другие схожие модели оказались более эстетичными и утонченными. Текущая стоимость устройства составляет 17 долларов, но в РФ ценник может быть выше.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25

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