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"Устроил сброд и цирк": Мондезир Свет-Амур высказался об уходе Сергея Захарьяша из проекта "Дом-2"

Участник проекта "Дом-2" Мондезир Свет-Амур во время последнего собрания на Лобном месте эмоционально высказался об уходе из реалити-шоу проектанта Сергея Захарьяша. По словам молодого человека, мужчина устроил в Периметре "сброд и цирк".
"Устроил сброд и цирк": Мондезир Свет-Амур высказался об уходе Сергея Захарьяша из проекта "Дом-2"

Во время последнего собрания на Лобном месте Мондезир Свет-Амур не сдержался и высказал свои мысли по поводу поведения своего коллеги Сергея Захарьяша. Он отметил, что мужчина попросту устроил сброд и цирк, серьезно молодой человек не относится ни к женщинам, ни к отношениям, ни к себе самому. Свет-Амур добавил, что Захарьяш много говорит, но по факту за свои слова ответить не может. Молодой человек понимает, что поклонникам, возможно, интересно наблюдать за происходящими событиями, но он будет и дальше отстаивать свою позицию.

По словам Мондезира Свет-Амура, Сергей Захарьяш сам говорил, что девушка по имени Яна нужна ему только для волшебства, а с проекта он, в отличие от коллеги, уйдет счастливым и добьется своих целей. Примечательно, что большинство поклонников и пользователей Сети поддержали Свет-Амура, а сам Сергей Захарьяш лишь молчал, опуская глаза вниз.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:07

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