Исполнилось 22 года со дня смерти принцессы Дианы





В детстве она занималась балетом, но высокий рост не позволил ей построить карьеру. Диана Спенсер любила теннис и горные лыжи, а также участвовала в забеге матерей на спортивном дне в школе своих сыновей. До замужества принцесса Диана работала воспитательницей в детском саду, а после свадьбы она выполняла обязанности в детских больницах Лондона и даже была в Москве. Брак с принцем Чарльзом продлился до 1992 года, а официально развод оформили в 1996 году. Спустя год Диана Спенсер погибла в автомобильной аварии вместе с возлюбленным Доди аль-Файедом.Теория о заговоре подпитывается тем, что в ночь ДТП в тоннеле, где произошла авария, не работали камеры, очевидцы сообщали о странной вспышке в момент произошедшего, а ремни безопасности не функционировали. Однако причинами называют стечение обстоятельств: подвыпившего водителя, побег от журналистов и высокую скорость.