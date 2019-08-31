Представлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок на российском рынке





Возглавляет этот рейтинг Datsun on-DO. Его ценник достаточно скромный – 485 тысяч рублей. Базовая комплектация иномарки оснащается подогревом сидений, подушкой безопасности, клиренсом 174 мм и багажником вместительностью 530 литров. Объем двигателя составляет 1,5 литра, а мощность – 87 «лошадей». Мотор работает вместе с МКПП на 5 передач.Второе место в ТОП-5 бюджетных иномарок занимает другой автомобиль этой марки – Datsun mi-DO. Его цена стартует от 550 тысяч рублей. Машина оснащается 1,5-литровым мотором, выдающим 82 «лошадки». Он работает вместе с 5-ступечатой «механикой». В тройке лидеров оказался и Renault Logan. Авто предлагает 1,6-литровую силовую установку на 82 «лошадки», работающую вместе с 5-диапазонной МКПП. Цена – 596 тысяч.Следующую строчку эксперты присудили Renault Sandero. Ценник на бюджетную иномарку стартует от 577 тысяч рублей. Модель имеет оснащение салона, аналогичное Renault Logan, не считая багажника. Его вместительность меньше – 320 литров.Последнюю строчку в ТОП-5 самых бюджетных иномарок занимает Kia Picanto. Хэтчбек обойдется в 674 тысячи рублей. Он имеет 1,0-литровый двигатель мощностью 67 «лошадок» и 5-ступенчатую «механику».