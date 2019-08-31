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Ученые рассказали о негативных последствиях употребления семян льна

Следящие за своим здоровьем люди употребляют в пищу семена льна, но в отдельных случаях данное растение способно привести к отрицательным последствиям. Об этом заявили зарубежные ученые.

По словам сотрудников Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, семена льна содержат жирные кислоты омега-3, микроэлементы и клетчатку, и, в целом, данный ингредиент очень популярен среди людей, которые придерживаются только здорового питания. Важно также помнить, что чрезмерное употребление любого продукта может ухудшить общую работу организма, то же самое стоит сказать и про лен. В нем содержится амигдалин, провоцирующий отравление.

О том, что человек отравился, свидетельствуют: плохое сознание, головные боли, сбой в функционировании сердца, возбуждение и затрудненное дыхание. Для появления этих симптомов достаточно съесть три чайных ложки молотого льняного семени взрослым, и 1,3 грамма - детям.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:09

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