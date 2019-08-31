Избивавший участницу проекта "Дом-2" Юлию Белую экс-супруг скончался от онкологии

Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая рассказала, что познакомилась со своим первым супругом совершенно случайно, во время прогулки с подругами. Молодой человек вместе с друзьями ехал в машине, а увидев девушку, шел за ней следом целый квартал, затем попросил номер телефона. Общение по телефону перешло в романтические отношения, тогда молодой человек служил в армии, и Юлия Белая возила ему домашнюю выпечку на свиданиях.Как отмечает звезда проекта "Дом-2", родители знали о возлюбленном дочери, а отец возил ее к нему. После окончания службы ребята стали жить вместе, но снимали только комнату в квартире, где жил посторонний человек. Участница реалити вспоминает, что избранник мог ударить ее, но затем просил прощения, дарил цветы и мирился. Несколько раз девушка собирала вещи и избитая направлялась с синяками к родителям. Жили молодые люди на те деньги, которые Белая зарабатывала, делая маникюр. Возлюбленному звезды не везло, так как из-за вспыльчивого характера он постоянно ссорился с начальством.Так как в квартире жил еще один человек, часто муж ревновал Юлию Белую, она должна была отпрашиваться, чтобы встретиться с подругой, тогда как сам мужчина уходил в ночной клуб и на рыбалку, выключая телефон. Один раз муж ударил Юлию Белую, толкнул на диван и звезда реалити сильно ударилась головой. Тогда она снова отправилась к родителям, но муж просил прощения на протяжении месяца и она простила.О свадьбе родители не знали, так как сообщили им молодые только после подачи заявления в ЗАГС. Далее последовало пышное торжество с множеством гостей. Юлия Белая отмечает: первые полгода жизнь для нее была сказочной, однако потом отношения снова накалились.После развода Юлия Белая перестала общаться с экс-возлюбленным, а он отказался вернуть половину свадебных подарков и прекратил общение с родственниками проектантки. Затем мужчина умер от онкологического заболевания. Перед смертью он служил в церкви, а Юлия Белая спасалась в других отношениях, но девушка отметила, что до сих боится агрессии со стороны мужчин. Она хочет вести себя так, как ей хочется, а не как диктует партнер.