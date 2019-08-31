Джон Траволта назвал роль отца лучшей в своей жизни

Джон Траволта женат на Келли Престон, брак с которой длится уже 27 лет. За это время артист успел сыграть множество ролей в фильмах, иногда особенно успешных, а на данный момент он задействован в киноленте “Фанат”. В ней артисту достался образ безумного поклонника актера боевиков. Однако артисту больше всего в жизни нравится роль отца. Вместе с Келли Престон он воспитал двоих детей, а недавно стало известно, что его 19-летняя дочь Элла Блю пошла по стопам родителей и выбрала актерскую профессию. На съемочной площадке она работает вместе с отцом.Как отмечает издание People, Траволта не считает, что его дети стали личностями только благодаря ему, но он признался, что сильно любит наследников. Восьмилетний сын звезды уже имеет массу увлечений, в частности теннис, рыбалку, гимнастику и компьютерные игры.