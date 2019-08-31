Подросток из Берлина попал в Книгу рекордов Гинесса из-за самых длинных ступней ног





Длина стоп 16-летнего жителя столицы Германии составляет 35 см. Так как обуви с подобным размером в торговых точках мегаполиса нет, парню приходится заказывать ее, выплачивая при этом за пару мастеру не менее 1200 евро. Берлинец, между тем, нуждается в специальной обуви, в которой ему было бы удобно учиться на плотника.Молодой человек гордится своим попаданием в Книгу рекордов Гинесса, невзирая на то, что в дальнейшем у него могут появиться сложности с занятием спортом или получением водительских прав. По словам рекордсмена, однажды в Швейцарии охрана в аэропорту Цюриха потребовала от парня снять обувь, так как не верила в необычную длину его ног. Служба безопасности предположила, что берлинец что-то провозит в ботинках.