Подросток из Берлина попал в Книгу рекордов Гинесса из-за самых длинных ступней ног
Подросток из Берлина оказался в Книге рекордов Гинесса благодаря самому большому в мире размеру обуви. Ему приходится носить вещи с отметкой «57».
Длина стоп 16-летнего жителя столицы Германии составляет 35 см. Так как обуви с подобным размером в торговых точках мегаполиса нет, парню приходится заказывать ее, выплачивая при этом за пару мастеру не менее 1200 евро. Берлинец, между тем, нуждается в специальной обуви, в которой ему было бы удобно учиться на плотника.
Молодой человек гордится своим попаданием в Книгу рекордов Гинесса, невзирая на то, что в дальнейшем у него могут появиться сложности с занятием спортом или получением водительских прав. По словам рекордсмена, однажды в Швейцарии охрана в аэропорту Цюриха потребовала от парня снять обувь, так как не верила в необычную длину его ног. Служба безопасности предположила, что берлинец что-то провозит в ботинках.
Длина стоп 16-летнего жителя столицы Германии составляет 35 см. Так как обуви с подобным размером в торговых точках мегаполиса нет, парню приходится заказывать ее, выплачивая при этом за пару мастеру не менее 1200 евро. Берлинец, между тем, нуждается в специальной обуви, в которой ему было бы удобно учиться на плотника.
Berliner kommt mit Schuhgröße 57 ins Guinness-Buch der Rekorde https://t.co/cLf0NdqVex @dpa-Newsblog via @RadioWestfalica pic.twitter.com/Y4v8ZejDso— dpa·live (@dpa_live) August 31, 2019
Молодой человек гордится своим попаданием в Книгу рекордов Гинесса, невзирая на то, что в дальнейшем у него могут появиться сложности с занятием спортом или получением водительских прав. По словам рекордсмена, однажды в Швейцарии охрана в аэропорту Цюриха потребовала от парня снять обувь, так как не верила в необычную длину его ног. Служба безопасности предположила, что берлинец что-то провозит в ботинках.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55