Жители Украины чаще остальных посещают Россию в качестве туристов
Росстат сообщил о том, что жители Украины чаще остальных приезжают в Россию в качестве туристов. С такой целью территорию РФ за первые шесть месяцев 2019 года посетили 3,4 млн украинцев, что составляет практически треть от всего турпотока страны.
За этот период в России побывало 10,7 млн туристов. Первое место среди них занимают жители Украины – 3,4 млн человек и 30%. На второй строчке рейтинга расположился Казахстан. Из этой страны в РФ в качестве туристов приехали 1,6 млн человек. Тройку лидеров замыкает Китай. В первой десятке также оказались путешественники из Финляндии, Азербайджана, Польши и Германии. Примечательно, что эксперты считают Китай лидером так называемого «реального въездного туризма».
Эту информацию также прокомментировала Ирина Тюринова, являющаяся пресс-секретарем Российского союза туриндустрии. Она отметила, что методика, которую Росстат использовал для получения этих данных, была разработана и утверждена в 2014 году. Она полностью соответствует рекомендациям Всемирной туристической организации. Согласно данному подходу, туристом принято считать того, кто тратит в определенно стране свои деньги, но зарабатывает их вне ее территории. При этом, отмечает специалист, не стоит забывать, что на точность таких расчетов влияет люди, работающие без официального трудоустройства.
За этот период в России побывало 10,7 млн туристов. Первое место среди них занимают жители Украины – 3,4 млн человек и 30%. На второй строчке рейтинга расположился Казахстан. Из этой страны в РФ в качестве туристов приехали 1,6 млн человек. Тройку лидеров замыкает Китай. В первой десятке также оказались путешественники из Финляндии, Азербайджана, Польши и Германии. Примечательно, что эксперты считают Китай лидером так называемого «реального въездного туризма».
Эту информацию также прокомментировала Ирина Тюринова, являющаяся пресс-секретарем Российского союза туриндустрии. Она отметила, что методика, которую Росстат использовал для получения этих данных, была разработана и утверждена в 2014 году. Она полностью соответствует рекомендациям Всемирной туристической организации. Согласно данному подходу, туристом принято считать того, кто тратит в определенно стране свои деньги, но зарабатывает их вне ее территории. При этом, отмечает специалист, не стоит забывать, что на точность таких расчетов влияет люди, работающие без официального трудоустройства.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:45