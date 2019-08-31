Жители Украины чаще остальных посещают Россию в качестве туристов





За этот период в России побывало 10,7 млн туристов. Первое место среди них занимают жители Украины – 3,4 млн человек и 30%. На второй строчке рейтинга расположился Казахстан. Из этой страны в РФ в качестве туристов приехали 1,6 млн человек. Тройку лидеров замыкает Китай. В первой десятке также оказались путешественники из Финляндии, Азербайджана, Польши и Германии. Примечательно, что эксперты считают Китай лидером так называемого «реального въездного туризма».Эту информацию также прокомментировала Ирина Тюринова, являющаяся пресс-секретарем Российского союза туриндустрии. Она отметила, что методика, которую Росстат использовал для получения этих данных, была разработана и утверждена в 2014 году. Она полностью соответствует рекомендациям Всемирной туристической организации. Согласно данному подходу, туристом принято считать того, кто тратит в определенно стране свои деньги, но зарабатывает их вне ее территории. При этом, отмечает специалист, не стоит забывать, что на точность таких расчетов влияет люди, работающие без официального трудоустройства.